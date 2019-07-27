Опять дожди, а ещё похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Впору доставать куртки. В Беларусь опять идёт похолодание. В понедельник страна останется в тёплой воздушной массе, рассказали в программе «Плюс-минус». Днём по северо-востоку скажется влияние атмосферного фронта с европейской части России.
А уже со вторника придет похолодание с севера Европы.
Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Если понедельник обещает быть достаточно тёплым, то во вторник через территорию нашей республики будет проходить атмосферный фронт, и вместе с северным ветром начнёт поступать прохладная воздушная масса. Дневные максимумы составят от +15 до +22. А по югу воздух будет ещё достаточно тёплый: +25 +28. Дожди будут проходить, в основном, местами. Но к концу недели их станет гораздо больше.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Крупный град обрушился на Будслав: расчищали лопатами для снега. Фотофакт
Внезапный град оставил без урожая жителей Мядельского района, рассказали в программе «Плюс-минус».
Опять дожди, а ещё похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю
На кадрах видны последствия непогоды в Будславе: разбитые окна, сорванный с крыш шифер и сломанные теплицы.
Град был такой интенсивности, что местным жителям для расчистки дороги и дворов пришлось использовать лопаты для снега.