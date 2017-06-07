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Опытом сотрудничества бизнеса и государства 7 июня в Минске обмениваются эксперты из Беларуси, России и Казахстана

07.06.2017 - 13:36

Новости Беларуси. Опытом сотрудничества бизнеса и государства 7 июня в Минске обмениваются эксперты из Беларуси, России и Казахстана. Государственно-частное партнерство – одна из самых оптимальных схем работы. На реализацию проектов инвесторы получают максимально выгодные условия. Такая форма взаимодействия, например, была опробована при реконструкции автодороги М-10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Утюпин, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Механизм государственно-частного партнерства является достаточно эффективным способом привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты. И, в общем-то, здесь большие перспективы у Республики Беларусь. Тот опыт, который есть у наших стран-партнеров, в частности в Российской Федерации более 1600 по итогам прошлого года с нарастающим итогом было реализовано проектов, в Казахстане больше 100 проектов, в том числе в транспортной сфере, – поэтому для нас это и есть возможность послушать.

Закон о государственно-частном партнерстве в Беларуси вступил в силу в середине 2016 года. Проектов пока немного, но все они имеют большое социальное значение. Например, под Минском за деньги бизнеса построено несколько детских садов. Все они переданы государству. А в Барановичах и Гродно при финансовой поддержке частного сектора открыты больницы.

Опытом сотрудничества бизнеса и государства 7 июня в Минске обмениваются эксперты из Беларуси, России и Казахстана

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