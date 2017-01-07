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Оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов объявлен в Беларуси на 8 января

07.01.2017 - 13:46

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов объявлен в Беларуси и на 8 января. Незначительное повышение температуры воздуха ожидается лишь в понедельник, но она все равно будет ниже нормы на 10-12 градусов.

Сейчас в стране все оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме. Под особым контролем объекты энергетики. Известно, что в Минской области были оперативно ликвидированы аварии на тепло магистралях в двух населенных пунктах. На дорогах дежурят постовые ГАИ. Они готовы помочь автомобилистам, попавшим в затруднительные ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погода в Беларуси

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