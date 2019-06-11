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Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси: кому лучше не выходить на улицу

11.06.2019 - 09:37

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он продлится два предстоящих дня. На большей части территории страны температура воздуха достигнет + 30-33 градусов.

На высокую температуру отреагировали сотрудники ГАИ. Они будут раздавать воду водителям. К слову, за руль в такую жару вообще лучше не садиться, особенно если автомобиль без кондиционера. Гипертоникам и пожилым людям лучше переждать жару в теньке или дома под вентилятором.

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Невыносимая жара. На 11-12 июня объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Во вторник и в среду в республике температура воздуха поднимется выше 30°C.  

По сведениям Белгидромета, в эти дни в светлое время суток на большей части территории страны воздух нагреется до +30… +33°C, в Минске ожидается +30-31°C.  

11 июня в Беларуси будет переменная облачность. Вероятность осадков не превышает 5-10%. Ветер юго-восточный 3-5 м/с. Ночью температура воздуха составил +15... +19°C.  

12 июня осадки также не ожидаются, только в северных районах могут пройти кратковременные дожди с грозами. Ночью будет +15… +19°C.  

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