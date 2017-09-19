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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 19 сентября

19.09.2017 - 09:42

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен на 19 сентября в Беларуси. Штормовой ветер на территории страны держится уже несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В большинстве районов порывы достигают 20 м/с. Пока сообщений о каких-либо чрезвычайных ситуациях не поступало. Отмечается лишь рост отключений электроснабжения.

Так, 18 сентября над устранением неполадок трудились около полусотни бригад. В среднем, все повреждения устранялись за 1,5-2 часа. Вместе с тем спасатели советуют обходить стороной деревья и шаткие постройки. Угрозу могут представлять и рекламные щиты.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 19 сентября

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