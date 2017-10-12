новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Ордена Матери вручат 40 многодетным женщинам Минской области

12.10.2017 - 09:39

Новости Беларуси. Многодетным матерям вручают ордена. Торжественные церемонии в эти дни проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 октября чествовать будут представительниц пристоличного региона. Из рук губернатора Минской области заслуженную государственную награду получат 40 женщин.

Орден Матери вручают тем, кто родил и достойно воспитал 5 и более детей. Всего в Беларуси орденом Матери награждены свыше 8,5 тысяч матерей. А ежегодно в стране рождается больше 100 тысяч детей.

Андрей Равков примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ в Душанбе

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Наталья Кочанова вручила ордена Матери 24 многодетным минчанкам
Наталья Кочанова вручила ордена Матери 24 многодетным минчанкам
Почти 500 женщин соберет 11 октября форум матерей в Минске
Почти 500 женщин соберет 11 октября форум матерей в Минске
Неделя матери стартует в Беларуси 9 октября: какие мероприятия запланированы
Неделя матери стартует в Беларуси 9 октября: какие мероприятия запланированы
Амнистии в этом году не будет: на вопросы белорусов во время прямой телефонной линии ответил начальник Департамента исполнения наказаний МВД
Амнистии не будет: на вопросы белорусов во время прямой телефонной линии ответил начальник Департамента исполнения наказаний МВД
Помощь ветеранам, спорт в молодёжной среде: руководители общественных организаций встретились с помощником Президента Сергеем Ровнейко
Помощь ветеранам, спорт в молодёжной среде: руководители общественных организаций встретились с помощником Президента Сергеем Ровнейко
Все под счёт: пробная перепись началась в Беларуси
Все под счёт: пробная перепись началась в Беларуси
Мы хотим посмотреть на реакцию населения: на пробной переписи зададут 49 вопросов за 15 минут
Мы хотим посмотреть на реакцию населения: на пробной переписи зададут 49 вопросов за 15 минут
В Молодечненском районе 2 октября началась пробная перепись населения
В Молодечненском районе 2 октября началась пробная перепись населения
Все новости по теме Государственная социальная политика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru