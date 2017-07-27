Оргстекло, кахетинский лев и дух дерева: в Ботаническом саду появились новые арт-объекты

Новости Беларуси. Необычное гнездо аиста появилось в Минске: в нем может поместиться и человеческое семейство, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Этот и другие новые арт-объекты можно увидеть в Ботаническим саду. Полюбоваться и сфотографироваться можно возле семи эксклюзивных работ. Появились они во время традиционного летнего пленера.

Причем объекты расположены не на центральной аллее, а разбросаны по тематическим секторам.

Например, в кавказской зоне можно посидеть на двусторонней лавочке в виде кахетинского льва. А гуляя по европейской части сада, обратите внимание на футуристическую конструкцию из оргстекла с неоновой подсветкой.

Вадим Мацкевич, скульптор Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси:

Сектор Северной Америки представлен у нас духов дерева. Одно из деревьев взяло такой большой крен по диагонали в сторону, но осталось живое.

И вот этот дух дерева вышел из него и пытается его поднять.

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