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Оригинальные документы из архивов Слуцкого Свято-Троицкого монастыря выставлены в Национальном историческом музее

06.04.2017 - 07:32

Новости Беларуси. Временная экспозиция вечных ценностей. У посетителей Национального исторического музея появилась редкая возможность увидеть оригиналы из архивов Слуцкого Свято-Троицкого монастыря. Документы написаны на старобелорусском языке. В них отражена жизнь наших предков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталия Мартынова, ведущий научный сотрудник научно-фондового отдела Национального исторического музея Беларуси:
Когда мы касаемся этих документов, мы можем полноценно представить жизнь белорусского общества на протяжении трех столетий – XVI, XVII и XVIII. Документы находятся в музейном собрании уже больше 100 лет.

Всего удалось сохранить тысячу документов. Более того, созданы их цифровые копии.

Оригинальные документы из архивов Слуцкого Свято-Троицкого монастыря выставлены в Национальном историческом музее

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