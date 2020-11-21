Осадков станет меньше, ожидаются туманы и слабый гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю
23 ноября погоду в стране будут формировать фронтальные разделы и воздушные массы атлантического происхождения, рассказали в программе «Плюс-минус».
Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В начале следующей недели в Северной Атлантике будет сохраняться активная циклоническая деятельность и погоду в нашей стране будут формировать фронтальные разделы. Начиная с середины рабочей недели, атмосферное давление подрастет и осадков станет меньше. Местами будут сгущаться туманы, ночью и утром ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Температура воздуха в ночные часы по республике составит -3 – +5°C, максимальная температура днем будет находиться в пределах от 0 до +6°C.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
Во вторник, 24 ноября, ночью скажется влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. А в среду республика будет находиться в области пониженного атмосферного давления.
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