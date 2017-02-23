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Оскар-2017: Джимми Киммел хочет подарить Мэрил Стрип пони

23.02.2017 - 14:36

Новости США. Подготовка к церемонии «Оскар-2017» идет полным ходом. Ее ведущий Джимми Киммел не перестает дразнить публику рассказами о том, что его первый раз в роли ведущего церемонии будет походить на утреннее шоу. Для полного сходства с развлекательной программой, Киммел собирается дарить гостям подарки. Специально для Мерил Стрип он приготовил настоящего пони.  

Джимми Киммел. Фото: Hollywood reporter

Столь необычный дар легендарной актрисе Киммел объясняет тем, что у Стрип уже двадцатая номинация, и все возможные призы и награды в своей жизни она уже получила. Т.ч. ведущий решил удивить Мэрил и подарить ей то, чего у нее еще нет. «У нее три «Оскара» и не одного пони!» − рассказывает Киммел.

У ведущего есть и другие планы на предстоящую церемонию. Например, он хочет продолжить на сцене популярную рубрику из своего шоу Jimmy Kimmel Live!, в которой заставляет звезд зачитывать гневные сообщения из Twitter в свой адрес и комментировать их.

Джулия Робертс в рубрике «Mean Tweets». Фото: JK Live

Киммел подметил, что в ходе подготовки к церемонии пересмотрел записи всех предыдущих ведущих «Оскара». Телеведущий сказал, что все они проделали огромную работу. «Это все очень плохо для меня. Было бы лучше, если бы 14 последних ведущих с треском провалились. Я мечтаю отправиться в прошлое и сорвать все эти церемонии! Тогда я точно буду на высоте», − смеется Киммел. 

Ведущий также готовится к встрече лицом к лицу со своих заклятым «врагом» Мэттом Дэймоном, который номинирован на «Оскар» за продюсирование драмы «Манчестер у моря». Киммел желает фильму проигрыша, но поясняет, что ничего не имеет против картины, просто очень не хочет видеть Дэймона на сцене. «Я имею в виду, что если Бэтмэн и Джокер окажутся рядом друг с другом, то это повлечет большие проблемы для всех окружающих. Так зачем же испытывать судьбу?» −со смехом поясняет ситуацию хозяин грядущей церемонии.

Мэтт Дэймон и Джимми Киммел на вручении «Эмми-2016». Фото: starlife

Напоминаем, что церемония вручения наград «Оскар-2017» пройдет в ночь с 26 на 27 февраля. 

Фото: rollingstone

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