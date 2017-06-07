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«Осколок прожег дырку в куртке и повис на ней»: очевидцы о ЧП в Калинковичах, где мужчина подорвался на мине времен ВОВ

07.06.2017 - 21:20

Новости Беларуси. ЧП в Гомельской области. Житель Калинковичей подорвался на мине во дворе дома собственного брата. Эхо войны накануне вечером услышали все жители города – настолько мощным был взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спустя минуту на месте происшествия были соседи, но оказать помочь мужчине было уже невозможно.

Прасковья Науменко, очевидец:
Я видела, лампа там горела, где стоит его плужок.

Прасковья Науменко – последняя, кто видел мужчину живым. Спустя пару минут там, где горела паяльная лампа была воронка от взрыва, который услышал весь город. Спустя еще минуту на месте происшествия были соседи, но помочь мужчине было уже невозможно: от полученных травм 48-летний калинковчанин скончался на месте. 

Мария Кривоногова, официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области:
Были обнаружены и изъяты бензиновая горелка, сантехнический ключ, поврежденное ведро, а также и металлические фрагменты.

Александр Добриян, СТВ:
Судя по фотографиям с места происшествия, во дворе на улице Коласа взорвалась артиллерийская мина, разлет осколков такого боеприпаса ни много ни мало полкилометра. Это отверстие в заборе тому наглядное подтверждение. 

Еще один осколок мог стать роковым. С огромной скоростью кусок металла прошил дом, в котором мирно ужинала целая семья. 

Прасковья Науменко:
Осколок летел с крыльца, пробил дверь входную, долетел до буфета, потом по траектории ударился о косяк, отскочил, прожег дырку в куртке и повис на ней.

В шоке вся улица Коласа. Хозяин дома и его брат всегда были на хорошем счету. Такого не ожидал никто.

Мария Бельская, сосед:
Вежливые. И Саша, который погиб, очень хороший хлопец. Я вот 80 лет прожила, а таких добрых людей не видела.

Люди, годами жившие рядом и не подозревали, какие тайны хранит соседский сарай.
На месте происшествия до сих пор ведутся следственные действия. Не исключено, что вопросы у следователей будут и к хозяину дома, в момент взрыва в Калинковичах его не было, но гараж, где найдены артефакты времен Великой Отечественной, все же его собственность. Об обнаружении взрывчатых веществ пока не сообщалось. 

«Осколок прожег дырку в куртке и повис на ней»: очевидцы о ЧП в Калинковичах, где мужчина подорвался на мине времен ВОВ

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