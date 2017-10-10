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«Основной удельный вес дают эти два предприятия»: кому в Минске грозят профзаболевания?

10.10.2017 - 22:28

Новости Беларуси. Кто наиболее подвержен профпатологии, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
Насколько я понимаю, чаще всего к Вам на прием попадают люди, работающие на больших промпредприятиях. Или нет?

Жанна Иванова, заведующая отделением профпатологии и аллергологии Республиканского центра профпатологии УЗ «10-ая городская клиническая больница» г. Минска:
В основном, да. В городе у нас два больших предприятия – Минский тракторный завод и Минский автомобильный завод. И, пожалуй, основной удельный вес профессиональной патологии первичной дают эти два предприятия.

Олег Степанюк:
Какова сегодня в Минске картина, количество Ваших пациентов растёт или нет?

Жанна Иванова:
Количество случаев диагностики и установления профессиональной патологии несколько уменьшилась. Это – тенденция уже последние 10-12-13 лет отмечается.

Профзаболевания: «Большой город»

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