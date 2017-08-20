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«Остались люди, которые помнят и знают авиацию»: день ВВС отпраздновали в поселке Россь Гродненской области

20.08.2017 - 17:40

Новости Беларуси. Бывших офицеров не бывает – в очередной раз доказали в городском поселке Россь. Авиабаза 7 лет назад была расформирована, а традиция праздновать День военно-воздушных сил осталась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинг и концерт прошел возле экспоната легендарного самолета Су-24МР, который состоял на вооружении русской военной части. Местные жители сами добились, чтобы списанную крылатую машину установили в военном городке. Ведь День авиации у них – практически главный праздник в году. Это повод надеть парадную форму и встретиться с бывшими сослуживцами, которые приехали на праздник из разных уголков страны. Даже дождь не стал помехой для символичного авиашоу.

Игорь Викулов, подполковник запаса:
27 лет авиации отдано. Я думаю, что и семья вся этому очень рада.

Николай Лагун, подполковник запаса:
Люди здесь живут, люди остались, которые помнят авиацию, которые знают авиацию. И вот собираются сейчас на этот праздник и радуются тому, что есть этот монумент, есть этот праздник, и мы можем где собраться.

Митинг прошел на памятном месте. В первый день Великой отечественной войны летчики были подняты по тревоге и именно по этому полю бежали на аэродром, а с неба их расстреливали немецкие мессершмитты. Павших почтили минутой молчания.

«Остались люди, которые помнят и знают авиацию»: день ВВС отпраздновали в поселке Россь Гродненской области

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