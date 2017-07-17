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Останки воинов Красной армии перезахоронят в Быховском районе 17 июля

17.07.2017 - 09:29

Новости Беларуси. В Быховском районе 17 июля перезахоронят останки воинов Красной армии, погибших во время Великой Отечественной войны. Торжественная церемония пройдет в деревне Красница и станет итогом «Вахты памяти», которая проходила в июне 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поисковых работах на местах бывших боевых действий участвовали военнослужащие и волонтеры. Во время раскопок были подняты останки 24 советских солдат с фрагментами амуниции. Из них 19 – на Быховщине – их и придадут земле в братской могиле. А в ближайшее время с воинскими ритуалами и христианским отпеванием перезахоронят и других защитников родины.

Останки воинов Красной армии перезахоронят в Быховском районе 17 июля

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