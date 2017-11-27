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«Остановились на предложении отвязаться от всего»: депутат о том, что думают делать с дорожным сбором

27.11.2017 - 16:21

Новости Беларуси. Какие изменения обсуждают в профильной комиссии нижней палаты парламента, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Андрей Рыбак, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Вместе с правительством летом работали над предложениями. Предложений было много. И такие популярные, как включить в топливо, привязать к автостраховке, проходить несколько раз техосмотр. Остановились сейчас на одном предложении, которое, наверное, является таким немножко революционным, но самым прогрессивным – отвязаться от всего. Может быть, это звучит немножко неожиданно, но – от всего. Гражданин перед выездом на дорогу идёт и платит уже транспортный сбор тогда.

Дальше он попадает в базу МВД, как заплативший, и при помощи фотофиксации это всё контролируется.

Заплатить предлагается с кратностью один месяц – можешь за месяц, за два, за три. И даже сейчас есть такое предложение тех, кто платит за 12 месяцев и более – разово – дать коэффициент 0,9. То есть, такую небольшую скидку, чтобы мотивировать отдавать больше денег в бюджет так разово. Если кто-то имеет такую возможность. Если ты – пенсионер, пользуешься только лето, – заплати за несколько месяцев. Если ты собираешься продать машину – заплати за месяц, продавай. Продал – заплати ещё раз и движешься дальше. Если у тебя не получается заплатить разово – плати, сколько есть денег, частями. Думаю, что это предложение, действительно, помогло бы решить те проблемы, с которыми обращаются граждане.  

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