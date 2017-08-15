новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Осторожно, грибы! Симптомы отравления и правила оказания первой помощи

15.08.2017 - 17:20

Грибной сезон набирает обороты. Как сделать, чтобы сбор грибов приносил только радость? Ведь даже всем хорошо известные лисички бывают ложными. А значит, очень опасными для здоровья человека. Что предпринять при первых признаках отравления грибами, рассказал в программе «Утро. Студия хорошего настроения» врач-токсиколог, заведующий токсикологическим отделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Андрей Богдан.


Андрей Богдан, врач-токсиколог, заведующий токсикологическим отделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:
Первые симптомы при отравлении грибами проявляются спустя 1-3 часа – это те грибы, которые воздействуют только на желудочно-кишечный тракт. Если это ядовитый гриб, первичные симптомы возникают спустя 6, а то и 24 часа. У нас в мире ядовитым грибом является только бледная поганка. Отравление бледной поганкой, если несвоевременно оказана помощь, в 99% случаев приводит к смертельному исходу. Если же это какой-то условно съедобный гриб, то все пройдет благополучно при правильном оказании специализированной медикаментозной  помощи, человек уходит из больницы на 1-2 сутки.

Каждое отравление грибами – это госпитализация. До приезда скорой помощи нужно промыть желудок самостоятельно, но исключительно чистой водой, а не растворами (например, марганцовки). Вода должна быть в большом количестве – от 3 до 6 литров. После промывания необходимо принять активированный уголь из расчета 1 грамм на 1 килограмм. Для взрослого человека – порядка 60 таблеток.

Подробнее – в видеосюжете.

Осторожно, грибы! Симптомы отравления и правила оказания первой помощи

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Только в Брестской области грибами отравились уже 5 человек
Только в Брестской области грибами отравились уже 5 человек
Крупная утечка на химзаводе в Италии: минимум 40 человек получили ожоги
Крупная утечка на химзаводе в Италии: минимум 40 человек получили ожоги
Жители одного из домов на улице Лынькова подверглись воздействию химикатов в собственных квартирах
Жители одного из домов на улице Лынькова подверглись воздействию химикатов в собственных квартирах
В настоящее время пострадавшие по-прежнему находятся под наблюдением медиков
СК проводит проверку по факту отравления угарным газом семьи с тремя детьми в Столбцах
В Столбцовском районе женщина с тремя детьми попала в больницу с симптомами отравления угарным газом
В Столбцовском районе женщина с тремя детьми попала в больницу с отравлением угарным газом
В Минске родителей и 11-летних двойняшек госпитализировали из-за отравления угарным газом
В Минске родителей и 11-летних двойняшек госпитализировали из-за отравления угарным газом
«Мы просили оправдательного приговора»: завершено судебное разбирательство по делу слесарей-газовщиков из Борисова
«Мы просили оправдательного приговора»: завершено судебное разбирательство по делу слесарей-газовщиков из Борисова
Четыре года колонии поселения: в Борисове оглашен приговор по делу слесарей-газовщиков
Четыре года колонии поселения: в Борисове оглашен приговор по делу слесарей-газовщиков
Все новости по теме Отравления
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru