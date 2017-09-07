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Остров больше непригоден для жизни: жуткие кадры последствий урагана «Ирма»

07.09.2017 - 20:19

Новости США. Свирепая «Ирма» сокрушила несколько островов в Карибском бассейне. Практически полностью уничтожила Барбуду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местная власть в отчаянии: остров больше не пригоден для жизни.

Почти полностью уничтожена французская заморская территория Сен-Мартена. По меньшей мере один человек погиб на территории Великобритании – острове Ангилья. Сейчас ураган движется к Кубе и юго-востоку США и постепенно теряет силу.

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Остров больше непригоден для жизни: жуткие кадры последствий урагана «Ирма»

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