Остров больше непригоден для жизни: жуткие кадры последствий урагана «Ирма»

Новости США. Свирепая «Ирма» сокрушила несколько островов в Карибском бассейне. Практически полностью уничтожила Барбуду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местная власть в отчаянии: остров больше не пригоден для жизни.

Почти полностью уничтожена французская заморская территория Сен-Мартена. По меньшей мере один человек погиб на территории Великобритании – острове Ангилья. Сейчас ураган движется к Кубе и юго-востоку США и постепенно теряет силу.