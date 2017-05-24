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«Острый взгляд на современные процессы развития общества и государства»: журналу «Беларуская думка» 95 лет

24.05.2017 - 13:40

Новости Беларуси. 95 лет в печати. Свой юбилей отмечает журнал «Беларуская думка». Со значимой датой коллектив редакции поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый номер вышел в майские дни 1922 года. За свою долгую историю издание сменило несколько названий, но суть осталась неизменной. На страницах обсуждаются вопросы социально-экономического развития страны, совершенствования и формирования нации и государственности.


Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Ценность журнала «Беларуская думка» в том, что он в концентрированном виде, сохраняя традиции, держит очень острый взгляд на современные процессы развития общества и государства.

Александр Самович, главный редактор редакции журнала «Беларуская думка»:
Мы стараемся, чтобы «думки», которые ложатся на страницы нашего журнала, входили в ткань научных исследований, чтобы они дополнялись и развивались новыми мыслями.

Сегодня «Беларуская думка» – одно из самых читаемых, авторитетных и цитируемых изданий. Популярен журнал и за рубежом. На его страницах регулярно публикуются материалы зарубежных ученых. Отметим, журналисты «Беларускай думки» – неоднократные победитители Национального конкурса «Золотая Литера».

«Острый взгляд на современные процессы развития общества и государства»: журналу «Беларуская думка» 95 лет

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Источник фото: instagram.com/fkirkorov/
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