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ОСВОД отмечает 145-летие снижением количества несчастных случаев на воде в Витебской области

28.04.2017 - 16:40

Новости Беларуси. В Витебской области в три раза снизилось количество несчастных случаев на воде. Такая статистика – лучший подарок к юбилею ОСВОДа. Именно в этом регионе на территории Беларуси появились первые штатные спасатели.

События 145-летней давности вспоминали 28 апреля в Витебске. Есть чем гордиться службе и сегодня. О ее буднях нередко рассказывают репортажи. На торжестве работа собственного корреспондента «Столичного телевидения» в Витебске Анастасии Бут отмечена почетной грамотой ОСВОДа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОСВОД отмечает 145-летие снижением количества несчастных случаев на воде в Витебской области

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