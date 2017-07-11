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От 32 до 170 рублей за метр: где находятся самые дорогие земли в Беларуси

11.07.2017 - 19:00

Новости Беларуси. Самые дорогие земли Беларуси в Минске. На второй строчке Заславль, Солигорск и Фаниполь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Такие данные представило Национальное кадастровое агентство.

Так, в Заславле один квадратный метр земли стоит почти 32 рубля (в Минске, к слову, 170). Среди сельских населенных пунктов нет равных по цене участкам в Минском, Смолевичском и Дзержинском районах. Понятно, что высокая кадастровая стоимость обусловлена

близким расположением к столице и хорошим транспортным обеспечением.

От 32 до 170 рублей за метр: где находятся самые дорогие земли в Беларуси

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