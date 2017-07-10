От 60 до 150 рублей на ребенка: в Минске открылись школьные базары

Новости Беларуси. Наш дежурный по городу узнал, кто воспользовался последним шансом сдать централизованное тестирование, увидел, как волонтеры из педуниверситета заполняют детский досуг, и открыл сезон школьных базаров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Григорий Азаренок:

За знаниями с обновками. В столице открылись школьные базары. Как видим, современному первокласснику нужно почти 30 различных товаров, и все они есть в продаже.

Школьные базары развернулись практически во всех крупных торговых точках.

А необходимую канцелярию – дневники и тетрадки – продают даже в киосках. В сезоне-2017 дизайнеры разработали более 700 моделей деловой формы. В среднем на одного ребенка уйдет от 60 до 150 рублей.

Ирина Зинкевич, заведующая сектором швейных товаров универмага:

К этому школьному сезону у нас появилась новинка для мальчиков. К традиционному классическому пиджаку, который всегда у нас был представлен в продаже, добавился пиджак из трикотажного полотна.

Анна Рубахова:

Неплохой выбор здесь, конечно, большой, все в основном нравится. По цене приемлемо.

Анастасия Рубахова:

Эта вот блузочка очень понравилась.