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От дворника до бухгалтера. Какая работа предлагалась на ярмарке вакансий в Первомайском районе Минска

23.03.2017 - 20:10

Новости Беларуси. От дворника до бухгалтера. В Первомайском районе столицы 23 марта прошла ярмарка вакансий. На мероприятии представили четыре сотни позиций, которые предложили три десятка предприятий района. В том числе в сфере здравоохранения, торговли, промышленности, ЖКХ. Каждый соискатель мог лично поговорить с работодателем.

Максим – один из посетителей ярмарки. Здесь ищет свое первое рабочее место. О зарплате бывший студент пока не думает: главное – опыт. Сходу получил приглашение на собеседование в ресторан быстрого питания.

Максим Кохович:
Для тех, кто безработный, это очень важно. Не надо сидеть в интернете искать по два часа эти вакансии. Тут пришел, все готово. Пожалуйста. Идите и устраивайтесь.

На ярмарку вакансий приглашали официально безработных. Но прийти мог любой желающий. Работодатели – прямо в фойе администрации. Здесь же на вопросы пришедших отвечают и руководители района. Задача – максимально помочь тем, кто хочет работать.

Максим Мисько, заместитель председателя постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Предприятия предлагают широкий спектр вакансий. Это и инженеры-сантехники, инженеры-электрики, экономисты и бухгалтера. Это и просто разнорабочие, грузчики, уборщики.

На работу приглашали также провизоров, каменщиков, водителей. Все соискатели могли лично поговорить с работодателями. Это одно из преимуществ такого формата ярмарки. А разбежка зарплат – от 300 до почти 900 рублей.

Александр Клебицкий, заместитель директора по кадрам предприятия:
На заводе у нас сейчас три свободные вакансии. Это водитель автомобиля, повар и инженер-химик. Зарплаты неплохие. 800 рублей. Люди интересуются, спрашивают. Мы записываем.

Инициаторы ярмарки – депутаты и районная власть. Пока мероприятие такого рода первое в районе. Но уже сейчас понятно: эффективное. За день потенциальное рабочее место присмотрели десятки человек.

Игорь Кудревич, глава администрации Первомайского района Минска:
Я шел на работу – около 8 здесь люди были. Ждали, когда откроется эта ярмарка. А мы назначили на 9. За первый час прошло более 200 человек. Я знаю, что за это время некоторые предприятия уже позаписывали по 12-16 кандидатур, из которых буду подбирать себе персонал.

Сегодня официальное число безработных в Минске – шесть тысяч человек. Это самый низкий показатель по стране. Однако безработица все-таки есть. Поэтому ярмарки вакансий в Первомайском районе столицы станут еженедельными. Возможно, подобные мероприятия будут проводиться и в других районах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярмарка вакансий в Первомайском районе Минска

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