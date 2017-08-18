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От инженерного дизайна до киберспорта: в учреждениях допобразования Беларуси появятся новые секции и кружки

18.08.2017 - 09:03

Новости Беларуси. Информационные технологии становятся еще ближе для детей. «Инженерный дизайн», «Мобильная и промышленная робототехника», «3D-моделирование», «Киберспорт» – новые секции и кружки появятся в учреждениях дополнительного образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Технические дисциплины только в 2016 году выбрали более 35 тысяч школьников. Занятия платные. Месяц обучения в государственном центре родителям обходится в 40 рублей, в частном – в два раза дороже.

Сергей Сачко, директор учреждения образования «Республиканский центр инновационного и технического творчества»:
Мы, безусловно, должны идти в ногу со временем и помогать нашим детям в этом направлении развиваться, поддерживать их. Если мы видим, что ему интересно, мы должны поддержать и приложить все усилия, чтобы он не бросил свой интерес. И в дальнейшем, возможно, это будет его профессиональная карьера.

Всего же в Беларуси работают около 300 учреждений дополнительного образования, каждое из которых предлагает десятки кружков по интересам. Посещает их практически каждый четвертый ребенок.

От инженерного дизайна до киберспорта: в учреждениях допобразования Беларуси появятся новые секции и кружки

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