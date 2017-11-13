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«От красного к белому»: как правильно чистить зубы – видеоинструкция

13.11.2017 - 15:37

Новости Беларуси. В программе «Теледоктор» показали, как правильно ухаживать за полостью рта.

Жанна Хлабордова, врач-стоматолог-терапевт 1-го терапевтического отделения УЗ «7-ая городская стоматологическая поликлиника» г. Минска:
Правила очень простые. Прежде всего, зубы нужно чистить обязательно 2 раза в день, утром и вечером. Все зубы делятся на три сегмента: боковой, передний и боковой. Начинаем чистить зубы с верхнего сегмента бокового. И, правило такое существует: от красного к белому.

Ставим щётку под углом в 45 градусов и выметающими движениями всё вот так выметаем.

И переходим дальше, выметающими движениями. Жевательную поверхность мы чистим круговыми движениями. Причём, всё это мы делаем при открытой полости рта – основное правило – зубы не смыкаем. Нёбную поверхность резцов передних – ставим щёточку вертикально, ручкой вниз, и тоже вот так вычищаем. Ни в коем случае, не делаем горизонтальных движений, потому что весь налёт, который у нас есть, если мы будем делать так, будем забивать его в межзубные промежутки и под десну. И, плюс, выступающая часть зубов, если мы будем так тереть, будет просто истираться, будут образовываться клиновидные дефекты, которые потом надо будет лечить.

Стоматология. Теледоктор

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