От Круглого стола до криптовалюты. Свадьбы монархов. Все факты в одном материале

2 640 гостей (но Обамы не приедут) и 680 миллионов долларов доходов от туристов. Лимонный торт с бузиной и кольцо с бриллиантами принцессы Дианы. Медовый месяц в Намибии и букет невесты из белых роз, пионов и наперстянки. Свадьбу Рэйчел Меган Маркл и Генри Чарльза Альберта Дэвида Маунтбаттен-Виндзора (он же – британский принц Гарри) обсуждают во всём мире в мельчайших деталях. А британские таблоиды на своих сайтах и вовсе отводят событию отдельные разделы.



Скриншот сайта express.co.uk

Поговорить есть о чём – разведённая американская актриса, наполовину афроамериканка, станет членом королевской семьи. Сразу напрашивается сравнение в стиле: «О, времена, о, нравы!», – памятуя то, чем обернулось около века назад похожее решение двоюродного прадедушки Гарри. Тогда женитьба короля Эдуарда VIII на дважды разведённой американке стоила ему трона.



Эдуард VIII и Уоллис Симпсон в 1934 году. Источник фото: Wikipedia

Гарри престолом рисковать не приходится – в очереди на него он только пятый, а со дня на день и вовсе станет шестым – после рождения третьего племянника/племянницы. Но его выбор, всё-таки, многих шокировал и дал повод для информационной шумихи. Впрочем, на этот счёт высказались, пожалуй, уже все, кто хотел. Даже суровая бабушка Елизавета II, всегда ратующая за соблюдение традиций, смирилась и официально дала разрешение на брак. Оно необходимо, согласно местным законам. Престолонаследники, начиная с первого и заканчивая, как раз, шестым, обязаны получить одобрение правящего монарха.

Королева Елизавета II (из официального письма в Тайный совет):

Объявляю свое согласие на договор о женитьбе между моим самым дорогим, любимым внуком – принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом Уэльским и Рэйчел Меган Маркл. Данное согласие должно быть закреплено Великой печатью и включено в Книги Тайного совета.



Гарри и Меган посещают в Белфасте музей на месте бывшей верфи, где был построен «Титаник». Источник фото: Wikipedia

Теперь мир переключился на саму свадебную церемонию. Смакуют каждую деталь. Например, предполагаемое выступление в её процессе Spice Girls. Сравнивая с нашими реалиями, это – как пригласить на свадьбу какую-нибудь группу «Стрелки». Такой же подзабытый попсовый девчачий коллектив конца 90-ых. Впрочем, судя по данному фото, совсем юный в то время жених был поклонником группы.



13-летний принц Гарри и Spice Girls. Источник фото: Reuters

А невеста, которая в то время росла в районе Лос-Анджелеса, напоминавшем минскую «Ангарскую» 90-ых годов, теперь и вовсе дружит с Викторией Бекхэм – бывшей солисткой Spice Girls. Есть даже предположение, что именно Виктория может стать дизайнером свадебного платья Меган – главного секрета предстоящей церемонии. Во всяком случае, букмекеры принимают на это ставки, поместив экс-певицу/жену футболиста/дизайнера/парфюмера в один ряд с официальным королевским портным. Вообще, для букмекеров сейчас – рай. Они предлагают угадать буквально всё – даже погоду в день свадьбы.



Скриншот сайта express.co.uk

Но, пожалуй, самой экстравагантной деталью стало появление к женитьбе принца специальной криптовалюты. Её назвали Crown Royale. Часть средств от первичного размещения обещают передать благотворительным организациям, а часть – пустить на издание журнала, в котором будет детально освещён процесс бракосочетания Гарри и Меган. Вот такой трендовый подарок на современное торжество. Впрочем, в истории был и более уникальный свадебный презент, ставший всемирно знаменитым. Вспомним самые удивительные факты о королевских свадьбах в Великобритании.

Самый знаменитый подарок на свадьбу в истории

Круглый стол. Тот самый, короля Артура, ставший легендой. По преданию, именно на свадьбу с Гвиневрой его Артуру подарил тесть, шотландский король Леодегранс. Прямо, как хороший советский родитель, дарящий молодожёнам чешскую «стенку». Как известно, предмет интерьера стал символом равноправия и вошёл в историю вместе с выражением «рыцари Круглого стола».

Рыцари Круглого стола. Источник фото: Wikipedia

Будущего короля на его свадьбе перепутали с будущим императором

Забавный случай произошёл в 1893 году в Лондоне на свадьбе будущего короля Великобритании Георга V. На торжество приехал его двоюродный брат – будущий император Николай II. Кузены были очень похожи друг на друга, из-за чего случилось несколько казусов. Об этом писал в своей книге исследователь Роберт Масси.



Николай II и Георг V. Источник фото: Wikipedia

Фрагмент из книги Роберта Масси «Николай и Александра»:

«…Кузенов путали даже те, кто хорошо был с ними знаком. Георг был пониже ростом и чуть стройнее. Николай Александрович имел более худощавое лицо и выпуклые глаза. Оба расчесывали волосы на прямой пробор и носили бородки а-ля Ван-Дейк. Когда они вставали рядом, то походили на братьев-близнецов. Во время церемоний сходство не раз приводило к недоразумениям. Во время праздника в саду цесаревича приняли за Георга, а у Георга спросили, приехал ли он лишь для того, чтобы присутствовать на бракосочетании, или же у него есть и другие дела. Накануне бракосочетания какой-то придворный, приняв Георга за его русского кузена, просил герцога не опаздывать на церемонию».

О курьёзе из-за этого сходства – единичные упоминания в Интернете. Зато активно развивают многочисленные теории заговора: будто бы, Георг V и Николай II – один и тот же человек, или – что в России расстреляли, на самом деле, Георга…

Диана забыла, за кого выходит замуж

Принцесса Диана, можно сказать, сама задала тон своему несчастливому браку – в плане плохих примет. 29 июля 1981 года она выходила замуж за принца Чарльза. И, произнося клятву верности, назвала его неправильно – Филипп Чарльз, а не Чарльз Филипп. Скорее всего, это произошло от усталости и нервозности. Ведь, по правде говоря, Диане в тот день пришлось несладко: в платье с почти 8-метровым шлейфом, которым так все восхищались, было очень неудобно ходить, а тяжёлая тиара давила на голову.



Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер. Источник фото: Getty Images

Чарльз Спенсер, брат Дианы (в интервью ET):

Вечером мы все пошли на какую-то получастную вечеринку, и она была там, и она казалась невероятно расслабленной и счастливой. Но я помню, что у неё голова раскалывалась от боли, потому что она не привыкла носить тиару всё утро.



Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер. Источник фото: РА

К тому же она резко похудела перед церемонией после шутки суженого про её килограммы, так что просто была слаба, плюс напряжение из-за торжества. В недавно обнародованных аудиозаписях она назвала день свадьбы худшим в своей жизни. Но все видели лишь внешнюю красоту и роскошь мероприятия. Кстати, церемония бракосочетания Дианы и Чарльза стала самой дорогой в истории Великобритании: обошлась она в 32 миллиона фунтов стерлингов (по нынешнему курсу, это – 45,76 миллионов долларов).

С миру по нитке – королеве свадьба

Шикарную свадьбу Диане устроила так не любившая её Елизавета II. А сама, в своё время, довольствовалась куда более скромной церемонией. Ещё и букет украли. Выходила замуж будущая королева 20 ноября 1947 года. Время было послевоенное: практически всё по карточкам, в том числе, ткани. И выяснилось, что Елизавете не хватает купонов для того, чтобы сшить подобающее свадебное платье. Дальше произошло невероятное в своей доброте и искренности – женщины со всей страны стали прислать ей свои талоны на ткани. Пережившим войну людям просто хотелось немного радости от мирного красивого праздника, и чтобы всё в нём было на высоте. Затем дополнительные карточки выделил парламент.



Люди перед Букингемским дворцом, пришедшие посмотреть на свадьбу принцессы Елизаветы и герцога Филиппа. Источник фото: Reuters

Аналогичная история произошла со свадебным тортом. Точнее, по британской традиции, пирогом. Для него нужно было множество ингредиентов, а слово «дефицит» в послевоенной Великобритании касалось и продуктов. И собирали компоненты для пирога всем миром, в прямом смысле. Их присылали жители бывших колоний, доминионов и протекторатов Британской империи, разбросанных по всему миру. Например, из Канады прислали муку, Ямайка поделилась ромом, Новая Зеландия – маслом. А австралийские девочки-скауты собрали для будущей королевы посылки с сухофруктами. В итоге пирог был достойным монаршей свадьбы – под три метра в высоту.



Свадебный торт принцессы Елизаветы и герцога Филиппа. Источник фото: Getty Images

Свадьба состоялась, но не обошлась без казуса. Сразу после церемонии пропал букет невесты, куда – до сих пор неизвестно. На массовых фотографиях с родственниками, сделанных сразу после торжества, его нет. А новобрачных, по традиции, надо было сфотографировать ещё крупно. Поэтому супругов пришлось снимать ещё раз: через несколько дней, с новым букетом. Гостей собрать обратно уже не могли, поэтому в историю вошли общие фото без цветов и крупные с ними.



Свадьба принцессы Елизаветы и герцога Филиппа. Источник фото: РА



Свадьба принцессы Елизаветы и герцога Филиппа. Источник фото: РА

В 2017 году они отметили «платиновую» свадьбу – 70-летие брака. В рождественской речи королева поблагодарила супруга за годы, проведённые вместе.

Королева Елизавета II:

Я знаю, что его поддержка и уникальное чувство юмора останутся такими же сильными, как и всегда, когда мы будем радоваться тому, что проводим время в это Рождество со своей семьёй, в ожидании того, как будем приветствовать новых её членов в будущем году.

Всё дело в шляпе. Как ВВС отказали в трансляции свадьбы

Папа Елизаветы II, прадедушка Гарри, Георг VI женился совсем скромно: его невеста была в одолженной свекровью фате, в незатейливом венке из роз и цветков апельсина.



Свадьба Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон. Источник фото: Wikipedia

Тогда ещё никто не мог предположить, что эта чета станет королевской. Георг был в очереди на престол вторым после своего брата – того самого Эдуарда VIII, который впоследствии отрёкся от трона ради женитьбы на американке. Но до этих скандальных событий было ещё 13 лет. Пока лишь, 26 апреля 1923 года, женился второй сын короля. Ажиотаж вокруг события был не меньший, чем тот, что ныне сопровождает свадьбы. ВВС хотела транслировать по радио церемонию из Вестминстерского аббатства. Но его глава не разрешил, потому что: «Люди могут слушать передачу, сидя в пабах, не снимая головных уборов». А это – неуважение к монаршим особам.

Попа Пиппы, злая девочка, шляпы сестёр Золушки и кроссовки монахини

Зато свадьба правнука Георга VI, принца Уильяма и Кейт Миддлтон стала настоящим шоу для всей планеты. Телетрансляцию смотрели миллиарды человек, было сделано безумное количество фото. Правда, смотря на некоторые, думаешь, что таинство свершения брака стоило бы таковым оставить. В данном случае, от глаз со всего мира не укрылось ничто. Например, особого внимания удостоилась попа сестры невесты. Просто снимок, просто ракурс, но Интернет пополнился мемами, а клиники пластической хирургии – пациентами, которые захотели иметь такую же «пятую точку».



Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Источник фото: Getty Images



Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Источник фото: Getty Images

«Фотожабами» обросли и головные уборы принцесс Беатрис и Евгении. Их называли «сёстрами Золушки», так как они напоминали персонажей из диснеевского мультфильма. Но из этого вышло хоть что-то хорошее. Беатрис свою безумную шляпку после продала на Интернет-аукционе за 130 тысяч английских фунтов (185,9 тысяч долларов, по нынешнему курсу) и перечислила деньги в фонд помощи детям.



Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Источник фото: Getty Images



Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Источник фото: Getty Images

«Монахиня-ниндзя» – ещё один обсуждаемый персонаж этого бракосочетания. Аннализ Брогден в монашеском облачении, но в чёрных кроссовках сидела рядом с женихом. Некоторые решили, что, на самом деле, это – телохранительница, и обозвали её «монахиня-ниндзя». Писали, что женщину доводили до слёз, останавливая на улице и называя так. Сама она говорила, что просто надела удобную обувь и, вообще, случайно оказалось рядом с принцем – постоянно служит в аббатстве, где проходила свадьба, и просто села на привычное место.



Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Источник фото: Getty Images



Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Источник фото: Getty Images

Говорят, устами младенца глаголет истина. Но тут «говорящим» было выражение лица. Трёхлетняя крестница принца выражала недовольство всей шумихой в прямом смысле (громкими звуками), но, как-то похоже на то, что и в переносном. Вокруг королевских свадеб слишком много шума информационного – фактически из ничего.



Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Источник фото: Getty Images

И снова Диана…

Скоро появится новая принцесса Уэльская – Меган Маркл получит именно этот титул после свадьбы. И как же без сравнений с Дианой – уже традиционных для всех новых членов королевской семьи, ведь Кейт Миддлтон тоже без этого не обошлась. Про Меган пишут, что и поклонницей Дианы она была, и за похоронами по телевизору следила, и прямо письмо Гарри в гробе видела, и сама стала заниматься благотворительностью, вдохновлённая жизнью Дианы.



Меган Маркл. Источник фото: Wikipedia

И публикуют уже не то, что факты, а всё новые и новые домыслы, пиарясь на обеих женщинах. Из последнего – интервью для таблоида британского дизайнера свадебных платьев класса люкс Кэролайн Артур (Caroline Arthur). Она уверенно заявила, что Меган при выборе платья, скорее всего, вдохновит принцесса Диана. Отметила, что они похожи, как личности – всегда по максимуму использовали своё положение и публичность для гуманитарных целей.

Кэролайн Артур, дизайнер:

«Известно, что Меган восхищена состраданием, которым Диана одаривала окружающих. И работа принцессы в 90-ых годах, несомненно, помогла ей осознать, насколько отчаянно мир нуждается в гуманитарной помощи и, возможно, повлияла на её собственное решение продолжить то, что оставила Диана после себя. Поэтому, возможно, и на платье Меган больше всего повлияет эта необычайно сильная и сострадательная женщина, мать Гарри, которую он так любит».



Трогательно звучит. А затем Кэролайн делится с Express.co.uk эскизом: каким мог бы быть свадебный наряд Меган. Точнее, как она переделала бы для неё платье Дианы от Versace, которое та носила во время поездки в Австралию в 1996 году.



Источник фото: Express.co.uk

Очевидный подтекст: выбери меня и я сделаю тебя Дианой. Ведь дизайнер платья для бракосочетания до сих пор не определён. Впрочем, возможно, от публики ухитрились скрыть хоть что-то.

С другой стороны, вся эта шумиха приносит Великобритании неплохой доход. Подсчитано, что ближе к свадьбе принца подтянутся туристы из-за рубежа – их ожидается на 350 тысяч больше, чем обычно в этот период. И что оставят они в королевстве 680 миллионов долларов, по данным The Independent. Весьма ощутимо, учитывая, что после Brexit, который окончательно состоится уже через год, Великобритания потеряет значительные суммы. Так, каждая семья будет недосчитываться ежегодно 1 250 фунтов (порядка 1 787,5 долларов, по нынешнему курсу). Почему же не подзаработать заранее на гостиницах, сувенирах. А ещё, в том числе, 100 миллионов фунтов (или 143 миллиона долларов) – на одной только бесплатной рекламе по всему миру в связи с этой свадьбой. И эту сумму практичные британцы уже тоже подсчитали.

Материал подготовлен по данным ВВС, ТАСС, The Independent, Daily Express, MarieClaire, Harper's Bazaar

Автор: Ирина Живаева