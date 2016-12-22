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От мраморной говядины под Туровом до угрей в Витебской области: первый гастрономический путеводитель создан в Беларуси

22.12.2016 - 07:46

Новости Беларуси. Если сибирский мороз – один из символов России, то среди визитных карточек Беларуси – качественные продукты. Мраморная говядина под Туровом, крафтовые сыры в Славгороде и экзотические угри на Витебщине. Самые «вкусные точки» нашей страны впервые отмечены на гастрономической карте Беларуси.

Свои продукты-«визитки» имеет практически каждый уголок республики. Для того, чтобы отыскать среди них самые-самые, а после составить подробный гайд для гурманов, команде экспертов пришлось отправиться в кулинарную экспедицию. Итог – первый гастрономический путеводитель, к которому уже проявляют интерес. К примеру, французское посольство запросило «вкусную» карту для того, чтобы использовать ее в презентациях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алиса Акифьева, организатор проекта:
Наши продукты – они один из брендов наших. На уровне IT. Поэтому я считаю, что на основе гастрономии нам можно составлять действительно классные туры для иностранцев.

Первый гастрономический путеводитель создан в Беларуси

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