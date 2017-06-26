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От наводнения в Китае пострадали 400 тысяч человек

26.06.2017 - 16:04

Новости Китая. Без малого 400 тысяч человек пострадали от проливных дождей в Китае. Непогода обрушилась на провинции Хунань и Хубэй и вызвала наводнения. Стихия разрушила дороги, дома и повредила сельхозпосевы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Тем временем, на территории провинции Сычуань все еще ведется поисковая операция после схода оползня. Специалистам удалось обнаружить лишь шестерых погибших. Свыше 110 местных жителей считаются пропавшими без вести. В некоторых районах нарушено электроснабжение. Без света остались около 30 тысяч семей. Улучшения погоды в ближайшие 5 дней синоптики не прогнозируют.

От наводнения в Китае пострадали 400 тысяч человек

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