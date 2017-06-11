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От одежды до продуктов питания: какой гуманитарный груз отправился из Беларуси в Украины 11 июня

11.06.2017 - 21:36

Новости Беларуси. Продукты питания и предметы первой необходимости. Беларусь отправила гуманитарную помощь Украине. Наши спасатели 11 июня назад взяли курс в сторону Киева, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Недалеко от украинской столицы груз передадут миссии международного Красного Креста. О том, что наша страна окажет помощь соседям, заявил Александр Лукашенко на встрече с украинским лидером Петром Порошенко в Чернобыле 26 апреля 2017 года. Гуманитарный груз предназначен для жителей, проживающих в зоне конфликта.

В этих ящиках консервы, крупы, соль, сахар, моющие и гигиенические средства. Груз к доставке в Украину белорусские спасатели готовили около месяца.

Виталий Новицкий, официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Весь груз был собран в Минске на базе нашего Республиканского центра тылового обеспечения. Груз был загружен в фуры, после этого были проведены все необходимые таможенные процедуры. И дальше в соответствии с договоренностями мы ожидали решения украинской стороны о признании этой белорусской помощи именно гуманитарным грузом.

Еще часть ценностей выделили из государственного материального резерва. Вопрос «чем помочь и что везти в Украину» МЧС обговаривало с международным обществом Красного Креста. У белорусских спасателей большой опыт оказания подобной гуманитарной помощи – за 18 лет порядка 40 операций.

Виталий Новицкий, официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Вся гуманитарная помощь – это высококачественные товары и продукты питания именно белорусского производства. Мы работали в тесном взаимодействии с облисполкомами, с таможенным, пограничным комитетами. И все формальности, все процедуры с белорусской стороны были совершены максимально быстро.

И вот 11 июня, наконец, все готово к доставке. «Гуманитарка» отправилась в путь. Понять, откуда едут машины и зачем, можно по надписи.

Колонна на высокой скорости уже мчится по трассе. В грузовиках все самое необходимое на сумму более 117 тысяч рублей. 11 июня эти машины прибудут в Гомель, а завтра пересекут границу. Конечная точка автотранспорта – Киевский район.

Именно там спасатели передадут «гуманитарку» миссии международного Красного Креста, после чего ее отправят в пострадавшие от военного конфликта регионы.

Алан Эшлиманн, глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине:
Мы очень рады и благодарны правительству Беларуси за предоставление гуманитарной помощи Украине. Полученное продовольствие и вещи для четырех тысяч человек, в соответствии с процедурами Международного Комитета Красного Креста, будут распределены по обе стороны линии соприкосновения. Это первый раз, когда мы получаем такой вклад от белорусского правительства. И такую инициативу можно только приветствовать.

Кстати, простые белорусы также не остаются в стороне. Несколько лет периодически отправляют пострадавшим от военного конфликта одежду. Более тонны вещей волонтеры собрали только за последний квартал 2017 года. Помогают все, равнодушных попросту нет.

От одежды до продуктов питания: какой гуманитарный груз отправился из Беларуси в Украины 11 июня

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