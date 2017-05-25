От прогулки по болотам до путешествий на плотах: Беларуси открывает новые услуги для туристов

Новости Беларуси. Прогулка по болотам, фотоохота на глухарей и изучение следов диких животных – новые направления отдыха предложат туристам в Беларуси. В том числе путешествие по реке на настоящем плоту или наблюдение за жизнью зубров. Ожидается, что многие маршруты пойдут по особо охраняемым зонам – национальным паркам и заповедникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом, только за 2016 год число гостей в такие зоны выросло более, чем в 2 раза. А объем средств, полученных от туристической деятельности и платных услуг составил 400 тысяч белорусских рублей. Новинки в экологическом туризме помогут привлечь в Беларусь еще больше туристов, а также иностранные инвестиции.