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От прогулки по болотам до путешествий на плотах: Беларуси открывает новые услуги для туристов

25.05.2017 - 09:11

Новости Беларуси. Прогулка по болотам, фотоохота на глухарей и изучение следов диких животных – новые направления отдыха предложат туристам в Беларуси. В том числе путешествие по реке на настоящем плоту или наблюдение за жизнью зубров. Ожидается, что многие маршруты пойдут по особо охраняемым зонам – национальным паркам и заповедникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом, только за 2016 год число гостей в такие зоны выросло более, чем в 2 раза. А объем средств, полученных от туристической деятельности и платных услуг составил 400 тысяч белорусских рублей. Новинки в экологическом туризме помогут привлечь в Беларусь еще больше туристов, а также иностранные инвестиции.

От прогулки по болотам до путешествий на плотах: Беларуси открывает новые услуги для туристов

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