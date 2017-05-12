новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

От сельского хозяйства до социальных вопросов. Александр Лукашенко 12 мая принял кадровые решения

12.05.2017 - 16:29

Новости Беларуси. Рост доходов населения за счет производительности труда и оптимизации расходов. Александр Лукашенко потребовал повышения жизненного уровня белорусов. Такое поручение от главы государства было дано назначенным 12 мая руководителям вертикали власти и органов внутренних дел.

Главные вопросы – цены, заработная плата, занятость. Они на постоянном контроле у главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Основные вопросы, о которых мы постоянно говорим, это вопросы социальные, которые потянут, как ни странно, за собой экономику. Цены, зарплата, занятость. Решая эти вопросы, мы никуда не денемся от модернизации предприятий, от создания новых рабочих мест. Нам придется их создавать, потому что не будет занятости. И, соответственно, заработная плата. Если мы не решим в этом году вот эту проблему с уровнем заработной платы, нам будет невозможно работать в будущем, нас люди вообще не поймут. Поэтому чего бы нам ни стоило, уплотняйтесь, сокращаетесь, что хотите делайте, экономьте, за это вас никто не спросит, но за счет экономии, за счет производительности труда мы должны людям дать зарплату нормальную, помочь им заработать. Поэтому эти три вопроса постоянно будут на контроле.       

Назначая управленцев, Президент обратил особое внимание на развитие крупных региональных центров страны, большинство из них еще и важные железнодорожные узлы. И такие города, как Орша должны стать локомотивами развития периферии. В ближайшее время эти вопросы рассмотрят на выездном правительственном совещании.

Леонид Пеньковский, председатель оршанского районного исполнительного комитета:
Основные задачи, поставленные Президентом, и то, что вижу сам, это развитие промышленного потенциала Орши. Это занятость населения, это выплата заработной платы. Помимо развития сельского хозяйства надо открывать сегодня новые рабочие места, чтобы занять население, чтобы была достойная заработная плата у людей.

12 мая глава государства потребовал пересмотреть структуру растениеводства в северных районах Беларуси. Для Витебской области ставка на выращивание говядины, а для этого необходимо изменить севооборот этих неплодородных земель.

Среди поручений Президента – пересмотреть график работы школ. Зачастую дети вынуждены просыпаться в шесть утра. А это негативно сказывает и на здоровье, и на успеваемости юных белорусов.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Первым вице-президентом НОК Беларуси назначен Андрей Асташевич
Первым вице-президентом НОК Беларуси назначен Андрей Асташевич
Рост заработной платы, цены и занятость населения: Президент нацеливает Мингорисполком на более эффективную работу
Рост заработной платы, цены и занятость населения: Президент нацеливает Мингорисполком на более эффективную работу
Президент Беларуси назначил заместителей председателя Мингорисполкома
«Задачи надо решать три». Президент Беларуси назначил заместителей председателя Мингорисполкома
Всеволод Янчевский назначен директором Парка высоких технологий
Всеволод Янчевский назначен директором Парка высоких технологий
Президент 14 марта рассмотрел кадровые вопросы
Новый министр труда и соцзащиты, обновления в администрациях, дипкорпусе и на предприятиях: Президент 14 марта рассмотрел кадровые вопросы
Ирина Костевич: задача на 2017 год – создать 70 тысяч новых рабочих мест
Ирина Костевич: задача на 2017 год – создать 70 тысяч новых рабочих мест
Ирина Костевич стала новым министром труда и социальной защиты: кадровые назначения Президента
Ирина Костевич стала новым министром труда и социальной защиты: кадровые назначения Президента
Александр Якобсон освобожден от должности помощника Президента Республики Беларусь – главного инспектора по Минску
Александр Якобсон освобожден от должности помощника Президента Республики Беларусь – главного инспектора по Минску
Все новости по теме Отставки и назначения в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru