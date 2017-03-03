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От скатерти-трансформера до платья с USB-выходом: выставка чудес техники открылась в Витебске

Выставка чудес техники открылась в Витебске
Выставка чудес техники открылась в Витебске
Выставка чудес техники открылась в Витебске
Выставка чудес техники открылась в Витебске
Выставка чудес техники открылась в Витебске
Выставка чудес техники открылась в Витебске
Выставка чудес техники открылась в Витебске
Выставка чудес техники открылась в Витебске
03.03.2017 - 08:42

Новости Беларуси. Предметы-трансформеры, головокружительные прически и «умные» платья. Необычную выставку чудес техники можно увидеть в Витебске. Учащиеся колледжей и лицеев региона удивляют необычными подходами к, казалось бы, абсолютно простым вещам.

Здесь можно увидеть скатерть-трансформер, которая легко превращается в декоративную салфетку. Представлен и целый ряд необычных платьев с «хитринкой». Одно из них с USB-выходом. От такого наряда можно подзарядить мобильный телефон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Бродская, заместитель директора Витебского государственного индустриально-технологического колледжа:
Самое первое серебристое платье, в нем вмонтировано, в красивую розу отделочную, пожарный извещатель. Если рядом с этим человеком кто-то закуривает или появляется просто дым в зоне нахождения платья, тут же реагирует, тут же начинает эта роза моргать. Следующее платьице реагирует на звуки. И получаются светоэффекты. Очень красиво смотрится в темноте.

Книгу в книге вырезали из дерева ребята Витебского политехнического лицея. Композиция посвящена Франциску Скорине и приурочена к 500-летию белорусского книгопечатания

Выставка чудес техники открылась в Витебске

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