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От строительства метро до поставки лекарств: Беларусь и Вьетнам обозначили новые направления в сотрудничестве

31.07.2017 - 13:32

Новости Беларуси. Строительстве метро и Национальной библиотеки, выпуск пассажирского транспорта, диагностика и лечение онкологических заболеваний. Беларусь и Вьетнам обозначили новые направления в сотрудничестве. Его перспективы обсуждались 31 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столицы двух государств являются городами-побратимами. Укрепить дружбу помогут и новые проекты.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
Сегодняшняя встреча – одна из немногих, где во время обсуждения мы говорили о конкретных проектах, о конкретных направлениях действий, а не только протокольные мероприятия. Это в первую очередь общественный транспорт, как поставка автобусов, так и возможность проектирования и строительства метро в Ханое. Это и медицинское сотрудничество. Как в сфере лечебных учреждений, так и медицинского оборудования, поставки лекарств.

Дао Дык Тоан, заместитель первого секретаря Коммунистической партии Ханоя (Вьетнам):
Нас особенно интересует сотрудничество в сфере медицины, общественного транспорта и образовании. Особенно хотим работать с Беларусью в сфере туризма. Так ханойцы и минчане смогут лучше узнать друг друга и познакомиться с достопримечательностями городов.

Руководство Минска получило приглашение посетить столицу Вьетнама. Направится в Ханой и наши врачи. Здесь осенью пройдет крупный медицинский форум. На нем белорусские специалисты поделятся успешным опытом в лечении онкологических заболеваний.

От строительства метро до поставки лекарств: Беларусь и Вьетнам обозначили новые направления в сотрудничестве

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