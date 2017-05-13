От студгородка БГУ до здания Беларусьфильма: как архитектор Георгий Лавров создавал свой особенный Минск

Георгий Лаврентьевич Лавров родился 10 января 1896 года в деревне Балахняны Смоленской губернии в многодетной семье крестьянина. После окончания церковно-приходского училища уехал в Москву, где уже работали его братья.

В 1920 году Лавров ушел в армию. Спустя два года он снова возвращается в Москву и поступает во ВХУТЕМАС – единственные Высшие художественно-производственные мастерские, которые были созданы в Москве в 1920 году для подготовки архитекторов, конструкторов и художников-промышленников.

Студенты принимали активное участие в общественной жизни, их дипломные проекты формировали советскую архитектуру – это была настоящая кузница авангарда, нового слова в архитектуре.

Из студентов и таких преподавателей-рационалистов, как Ладовский, Докучаев и Кримский в 1923 году оформилась организация «Ассоциация новых архитекторов» – АСНОВА. Они считали, что необходимо экономить не только труд и материалы, но и психическую энергию для восприятия здания.

В 1926 году Лавров закончил Высший художественно-технический институт, два года проработал в Москве, а в 1928 году приезжает в Минск, чтобы следить за строительством студгородка БГУ. В это время город изменился до неузнаваемости, развиваются наука, промышленность, транспорт. Вырастают новые дома в стиле конструктивизма, легкие и простые по форме.

Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского архива научно-технической документации:

Стал работать главным архитектором наркромпроса БСССР, одновременно проектировал и строил общественные здания и культурно-просветительные. Но он строил не только у нас в Минске, он строил учебные корпуса и общежития и дома для сотрудников в Горках – это сельскохозяйственная академия. Он строил еще и кинотеатр в Орше и ряд других объектов. Не мешало бы, чтобы к этим зданиям относились как к культурному историческому наследию.

Проект студгородка БГУ Лавров создавал совместно с архитектором Запорожцем. Этот комплекс был первой крупной стройкой в межвоенном Минске. Постепенно вступали в эксплуатацию первые корпуса: медицинский, анатомический, природоведческий и химический.

Главный же корпус БГУ – целиком детище Георгия Лаврова. Простота форм, несимметричность. Автор функционально подошел и к проектированию внутреннего пространства учебного корпуса: широкие коридоры вели в просторные аудитории.

Согласно архитектурной моде 20-х годов и рациональному использованию площади, на крыше главного корпуса предусматривались площадки для отдыха студентов. Но война не пощадила здание, и после особождения Минска архитектор Заборский восстановил корпус в стиле неоклассицизма, здесь разместился педагогический институт. Конечно, пышные колонны и лепнина на лаконичных фасадах выглядели неорганично, но такой стиль диктовало время.

В этом наряде здание простояло до 80-х годов, пока на площади не построили новую высотку пединститута и часть довоенного здания спряталась во внутреннем дворе университета.

Кстати, согласно первоначальному плану застройки университетского городка, в состав комплекса должны были войти клиники медицинского факультета БГУ и библиотека, но решением правительства БССР этим объектам был дан особый статус. Они стали следующими работами Георгия Лаврова.

Клинический городок начал возводиться в конце 1920-х годов за Комаровкой вдоль Борисовского тракта (сейчас проспект Независимости). В прессе того времени этот район столицы стал называться «Новым Минском» из-за нового архитектурного стиля.

Владимир Садовский, краевед:

Да 1931 года на тэрыторыі клінічнага гарадка было ўзведзена тры лячэбныя карпусы, а таксама галоўны адміністрацыйны корпус. Таксама па праекту Лаўрова было ўзведзена некалькі дапаможных будынкаў, якія захаваліся да нашага часу. Да сёняшняга дня дайшло толькі два. Першы, які быў бліжэй да сучаснага праспекта Незалежнасці, быў разбураны ў вайну і не аднаўляўся. У астатніх змяшчаюцца медычная ўстанова, якая зара носіць назву Першая клінічная бальніца Мінска.

В последующие годы клинический городок не раз реконструировали, впрочем, первая перестройка оригинального здания Лаврова произошла еще до войны – в 1938 году акушерско-гинекологический корпус был увеличен на этаж.

А здание государственной библиотеки БССР стало символом Минска и визитной карточкой архитектора.

Решение о строительстве отдельного помещения для государственной и университетской библиотеки было принято в 1929 году. В начале 20-х библиотечные фонды размещались в зданиях бывшего архиерейского подворья у Александровского сквера и бывшей консистории.

Строительство библиотеки было начато на Красноармейской улице в 1930 году, и в 1933 состоялось торжественное открытие. Минчане по достоинству оценили искусство чистой формы и новаторство архитектора. Массивный полукруглый объем опирался на тонкие колонны, темно-серая антрацитовая штукатурка переливалась на солнце. Настоящая жемчужина конструктивизма. За 10 лет работы документальный фонд увеличился до 1 млн документов, число посетителей составило 9 тысяч человек. За успешную работу библиотеки ей в 1932 году присвоили почетное имя Владимира Ильича Ленина.

На начало 1941 года в фонде хранилища насчитывалось более двух миллионов томов, а количество читателей составляло 15 тысяч человек. В библиотеке вели работу такие важные центры национальной культуры, как Белорусская книжная палата и Белорусское библиографическое бюро.

К сожалению, в войну сильно пострадали фасады и остекление, а послевоенный ремонт несколько изменил облик здания. Но в ходе реконструкции 2000-х годов, когда здание бывшей библиотеки переделывали для Совета Республики, постройке был возвращен оригинальный вид 30-х годов.

Причастен Георгий Лавров и к судьбе минского «политеха», который пережил две перестройки за два десятилетия.

Владимир Садовский, краевед:

У пачатку 30-х пачалося будаўніцтва новага навучальнага інстытута. Першапачаткова ён будаваўся як будаўнічы інстытут, але потым быў перароблены на палітэхнічны. Над галоўным корпусам будучага палітэхнічнага інстытута працаваў таксама Георгій Лаўроў. Гэта быў несіметрычны з фасада будынак, складзены з розных формаў рознага памеру і аб'ёму. Але ўжо пры будове галоўнага корпуса ў 1932 годзе ягоны від быў спрошчаны. Пасля ад'езду Лаўрова з Мінску ў 1934 году, над галоўным корпусам працягнула працу архітэктар Наталля Макляцова. Яна ўжо надала будынку рысы пануючага ў той час неакласіцызму.

После войны поврежденное здание было перестроено в популярном тогда сталинском ампире.

Еще одним зданием, которое было построено по проекту Георгия Лаврова в начале 1930-х, было общежитие для студентов. Сегодня в перестроенном здании довоенного интерната размещается учебный корпус № 18 БНТУ.

Георгий Лавров внес не меньшую лепту в создание белорусского храма науки, чем известный архитектор Лангбард, хотя сегодня многие считают Иосифа Григорьевича единственным автором. Вообще, решение о постройке отдельного здания для Института белорусской культуры, который в 1929 году был переформирован в Академию наук, было принято Советом народных комиссаров БССР еще в 1928 году. Тогда же работу над зданием поручили Георгию Лаврову, и уже в 1930 году он представил первый вариант научного комплекса.

Владимир Садовский, краевед:

Другі праект таксама з'явіўся ў 1931 годзе, ён ужо больш падобны на той будынак, які захаваўся да нашага часу. У пачатку 30-х гадоў пачалася праца па ўзвядзенню комплекса будынкаў Акадэмии навук, і першым быў узведзены лабараторны корпус, які быў пабудаваны цалкам па праекту Лаўрова. Галоўны корпус пачалі ўзводзіць у1935 годзе, калі Лаўрова ўжо не было ў Мінску. Да таго ж праект галоўнага корпуса быў зменены, працу над ім завяршаў Іосіф Лангбард. Ён дадаў да асноўнага аб'ёму вялікую каланаду, а таксама змяніў выгляд галоўнага фасада будынка, таму што ў Лаўрова ён меў просты канструктывіскі выгляд, а Лангбард ўжо дадаў да яго элементы сталінскага неакласіцызму – барэльефы і ляпніну.

Так, в 1939 году, благодаря Лаврову и Лангбарду, на главном проспекте вырос образец функционализма – новая Академия наук. Интересно, что Лангбард предлагал установить перед входом памятник Франциску Скорине, а ниши здания украсить скульптурами белорусских просветителей. Но не судьба. Хотя сейчас во внутреннем дворике планируют создать аллею славы белорусской науки и установить памятник выдающим ее деятелям.

Начинал проектировать в 1930 году Лавров и столичный оперный. Первоначально архитектор предусматривал зал на 2250 мест с возможной трансформацией в амфитеатр на 3400 мест. В здании должны были размещаться несколько гимнастических и кинозалов, буфетов. В проект входило и благоустройство близлежащих территорий на Троицкой горе.

Официально первый камень на стройке был заложен 11 июля 1933 года в годовщину освобождения Минска от «белополяков». Однако проект Лаврова в конструктивистском ключе уже не соответствовал новой архитектурной политике государства и повлек немало критики. Дело в том, что в 1932 году был принят генплан переустройства Москвы, и в архитектуре СССР произошел коренной перелом: авангард 20-х был признан неудачным, архитекторам было поручено не заниматься глупостями, а осваивать классическое наследие прошлого. Кроме того проект Лаврова требовал слишком больших средств на реализацию. На архитектора начали нападать критики, сначала у него отобрали уже утвержденное строительство оперного театра и Академии наук, затем и других объектов.

Легкие и простые функциональные здания были признаны невыразительными, недостаточно серьезными и монументальными. Зодчий вынужден был покинуть Беларусь.

Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского архива научно-технической документации:

В 1934 году он уехал в Москву и стал работать в институте Гипрокино, где проектировал киностудии, различные другие объекты. Так продолжалось до 1941 года, до начала войны. Его призвали в армию в октябре 1941 года, он сооружал оборонительные различные объекты на фронте. Демобилизовался Лавров осенью 1945 года. Он был награжден медалями за оборону Москвы, за победу над Германией. После того, как он вернулся в Москву, он опять же ушел работать в тот институт, где начинал в 30-е годы, и продолжал работать в сфере кино, потому что он проектировал киностудии, например, киностудию Горького. Причем он построил и у нас киностудию, которая сохранилась. Корпуса Беларусьфильма – это работы Лаврова. Построил он киностудии в Казахстане, Таджикистане, построил и в странах народной демократии, в Албании, Румынии. Создавал киностудии долго до 1958 года. Из этого института он и ушел на пенсию.

Удивительно, но во время войны почти все, созданное Лавровым, уцелело. Однако после нее все здания были переделаны до неузнаваемости. Сохранила свой облик только бывшая библиотека, по ней и можно представить Минск Георгия Лаврова.

Кстати, во время работы над проектом этого здания он расположил во дворике девятиэтажное книгохранилище. Если бы его построили, то это было бы самое высокое здание Минска в то время. Жаль, эта идея, как и многие другие, не воплотилась в жизнь.

А Лавров остался в тени других архитекторов, которые приходили переделывать его здания. Но несмотря на все неудачи, его шестилетка в Минске оказалась весьма плодотворной, он изменил облик города. А в справочники и учебники вошел именно как белорусский архитектор, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.