От вампира до пророка: иностранные проекты Данилы Козловского

Сегодня стало известно, что Данила Козловский сыграет роль пророка Олега в популярном канадо-ирландском сериале «Викинги». Это, безусловно, важная веха в карьере самого популярного российского актера нашего времени, но Козловский и до этого успел засветиться в нескольких западных проектах. Давайте вместе вспомним их.

«Академия вампиров» (2014)

Фото: imdb.com

Запад узнал Козловского после роли Дмитрия Беликова в экранизации романа Райчел Мид. В американском молодежном фильме о закрытом пансионе, где обучаются мастерству юные вампиры, Данила сыграл русского дрампира, помогающего главным героиням победить зло. Про качество получившегося фильма говорить не стоит, но зато после него у Козловского появилось немало иностранных поклонников (поклонниц, если быть точными) и его заметили другие западные продюсеры и агенты по кастингу. Да чего уж там – одна из главных ролей в международном проекте для дебютирующего в Голливуде актера в любом случае предвещает огромный успех.

Реклама Chanel (2014)

Фото: CC*

Сразу же после «Академии вампиров» Козловский попал в мир высокой моды. Актер снялся в одном из короткометражных фильмов компании Chanel – рекламном ролике духов Coco Mademoiselle. Компанию актеру составила сама Кира Найтли. По сюжету, мужчина гонится за прекрасной незнакомкой, но та убегает, оставив после себя лишь флакончик с парфюмом. Все это под бессмертный хит The Zombies «She's not there».

Подробнее о рекламном ролике и о впечатлениях Найтли от работы с Козловским читайте здесь.

«Хардкор» (2015)

Фото: imdb.com

Назвать «Хардкор» полностью иностранным проектом было бы преступлением – все же большую часть работы над этим удивительным фильмом сделали российские специалисты. Но на западе эту картину знают и ценят намного больше, чем в России. Полностью снятый от первого лица драйвовый боевик задал новое направление в жанре и обесценил многие старые экшн-фильмы. Козловский сыграл в «Хардкоре» роль главного антагониста – альбиноса Акана, обладающего сверхъестественными способностями. Фильм стал мировым хитом и заработал в прокате в семь раз больше своего бюджета.

Более подробно о «Хардкоре» вы можете прочитать здесь.

«МакМафия» (2017)

Фото: imdb.com

Совсем скоро Козловского ждет участие в действительно масштабном проекте. Канал АМС (тот самый, который стоит за созданием легендарных «Безумцев» и «Во все тяжкие») запускает сериал «МакМафия» о мафиозной семье русских эмигрантов в Лондоне. Главная роль в нем досталась Джеймсу Нортону (Болконский из британской версии «Войны и мир»), он играет сына этой семейки, пытающегося сбежать от родственников, но властные родители (Алексей Серебряков и Мария Шукшина) его не отпускают. Постановкой сериала займется Джеймс Уоткинс («Черное зеркало»). О роли Данилы Козловского в «МакМафии» пока не сообщалось.