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От заквасчика теста до пекаря: Наталья Скок о своей профессии и процессе изготовления хлеба

22.11.2017 - 11:50

Наталья работает на одном из минских хлебозаводов  более  20 лет. Из них больше половины – в должности пекаря. А начинала свой путь улыбчивая женщина с волевым характером с заквасчика теста.

О выборе своей профессии Наталья ничуть не жалеет. Ведь, как говорится, хлеб – всему голова. И принимать участие в его изготовлении – занятие хоть и непростое, но благородное.

Сегодня многие хлебозаводы оснащены современным оборудованием. Это значительно облегчает работу пекаря. Но для изготовления качественной продукции все равно  приходится прикладывать усилия. К примеру, хлебопёк загружает сырье, запускает конвейер и полностью контролирует технологический процесс.

Пекарю всегда нужно быть начеку. В любую минуту может понадобиться что-то подкорректировать.

Также пекарь контролирует выдержку теста, раскладку по формам перед  посадкой в печь, определяет готовность хлеба. Опытный мастер, такой как Наталья, может многое определить на ощупь и на глаз. А еще хороший хлебопек всегда чувствует свое изделие.

Как видим, у новичка далеко не все получается сразу. Мастерство приходит с опытом. Не зря перед тем, как устроиться на работу, будущие профессионалы проходят обучение. К примеру, получить специальность пекаря можно в государственном профессионально-техническом колледже  хлебопечения.

Всю смену – а смены бывает утренние, дневные и ночные – пекарь проводит на ногах. Отдыхать некогда! И это притом, что температура в цеху от жара печек весьма высокая. Поэтому без выносливости никуда.

В процесс изготовления хлеба, уверена Наталья, нужно вкладывать не только знания, но и частичку своей души. Только тогда любимый миллионами людей продукт будет по-настоящему вкусным!

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