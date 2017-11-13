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Отбеливание зубов: можно ли запломбированные и вредно ли это?

13.11.2017 - 15:38

Новости Беларуси. Стоит ли возвращать зубам белый цвет, рассказали в программе «Теледоктор».

Юлия Мищенчук-Дзержинская, врач-стоматолог-терапевт 1-го терапевтического отделения УЗ «7-ая городская стоматологическая поликлиника» г. Минска:
Свои зубы. Подлежит отбеливанию только своя эмаль.

Тут главное – соблюдать показания и противопоказания для отбеливания.

Зачастую люди, которые не учли это, а хотят очень сильно отбелить свои зубы, наносят вред. Если же всё делать грамотно, советоваться со своим врачом-стоматологом, то никаких проблем не будет. Сейчас отбеливание считается безвредным для зубов. И таковым является.

Стоматология. Теледоктор

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