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Отчет правительства по итогам 2016 года пройдет в расширенном формате: участие примут около 300 человек

14.03.2017 - 16:38

Новости Беларуси. Тенденции в белорусской экономике станут основной темой предстоящего отчета правительства. Серьезный разговор запланирован на ближайшие недели, а 14 марта на совещании у Президента обсудили подготовку к нему.

Отчет правительства по итогам 2016 года пройдет в расширенном формате, участие в нем примут около 300 человек. Глава государства считает необходимым пригласить к обсуждению представителей местной власти из регионов, директоров предприятий. Словом, тех, кто знает обстановку на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В связи со складывающейся ситуацией, якобы положительной динамикой развития экономики, чтобы точно убедиться, есть ли эта динамика, надо нам период для анализа. Мне кажется, нам надо взять первый квартал и организовать отчет. Тогда у нас будут окончательные данные по статистике в какой-то части. И в какой-то степени внешняя экономка, финансы и прочее ориентировочно данные мы можем уже спрогнозировать и посмотреть, как у нас развиваются события. Я откровенно об этом говорю, чтобы не случилось так, что мы критикуем изрядно правительство, примем какие-то меры по правительству, а на самом деле динамика положительная. Надо быть объективным при отчете правительства.

В настоящее время правительство отмечает положительные моменты в развитии экономики. Чтобы дать объективную оценку происходящим в стране процессам, будет проанализирована и ситуация с начала 2017 года.

Отчет правительства по итогам 2016 года пройдет в расширенном формате: участие примут около 300 человек

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