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Отделения для людей, страдающих деменцией, открывают в минских центрах соцобслуживания: как туда попасть?

15.01.2018 - 21:13

Новости Беларуси. О новых формах помощи пожилым людям рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
Группы дневного пребывания для пожилых людей существуют при каждом территориальном центре социальной защиты?

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Это такая новая форма работы у нас. Время продиктовало нам условия, потому что население города Минска, как и население всей республики и всего мира, стареет. Мы увидели то, что многие пожилые жители города Минска нуждаются в том, чтобы в течение дня где-то приложить свои силы, в чём-то – заниматься какой-то деятельностью. И есть другая категория людей, которые хотели бы, чтобы им помогли. Поэтому в 7 территориальных центрах социального обслуживания населения открыты отделения дневного пребывания для пожилых людей, где работают более 250 кружков и клубов по интересам. Занимаются этой деятельностью более 5 тысяч минчан пожилого возраста – заняты в кружках и клубах. И, самое интересное, что руководителями таких кружков и клубов по интересам являются тоже наши пенсионеры. Кроме клубов и кружков по интересам, у нас ещё открываются отделения для людей, которые страдают, например, деменцией.

Это – пожилые люди, за которыми нужен уход.

И люди, которые перенесли, например, инсульт, инфаркт – они тоже приходят к нам, в территориальные центры, где им помогут восстановить навыки самообслуживания. И семья может оставаться спокойной – что мама или бабушка находятся под присмотром. Конечно, я не могу сказать, что эти у нас широко раскручены, но мы работаем над тем, чтобы, как раз-таки, снять нагрузку с наших стационаров. И, всё-таки, главная цель – сохранить семью для пожилого человека.

Олег Степанюк:
А что надо для того, чтобы попасть пожилому человеку, либо детям, чтобы устроить своего престарелого родителя в центр?

Жанна Романович:
Все услуги осуществляются на основании заявления – либо получателя услуги, либо лица, которое представляет его интересы. Заключается договор с территориальным центром социального обслуживания населения. В общем-то, и всё. 

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