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Отдых, оздоровление и культурное развитие: завершается отдых 80 сирийских детей в Беларуси

27.08.2017 - 14:12

Новости Беларуси. Вдали от войны. Завершается отдых сирийских ребят в Беларуси. 80 детей из Сирии по приглашению Президента Александра Лукашенко 2 недели находились на оздоровлении в нашей стране. Их принимали детские лагеря «Зубренок» и «Родничок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо разнообразных оздоровительных процедур программа была насыщена многочисленными экскурсиями и развлечениями. Дети побывали в Мирском и Несвижском замках, аквапарке, национальной библиотеке, этномузее. Кроме того все они прошли медицинское обследование.

И для одной из девочек приезд в Беларусь стал жизненно важным. При обследовании у нее обнаружили опухоль. Она была успешно прооперирована белорусскими хирургами и сейчас чувствует себя хорошо.

Джони Николя:
Я очень рад, что сюда приехал. Мы здесь увидели вещи, которых не видели никогда в жизни, необычный тарзан-парк. В Минске мне понравились трамваи и троллейбусы. Я буду очень-очень скучать по Беларуси.

Мазин Газаль, представитель благотворительной организации:
Для детей, которые жили со взрослыми в плену и рано повзрослели, это очень важно, они здесь стали более радостными, почувствовали вкус жизни. Здесь настолько доброжелательное отношение, что мы чувствуем себя как дома.

Отдых, оздоровление и культурное развитие: завершается отдых 80 сирийских детей в Беларуси

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