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Отец белорусской голографии Леонид Танин и картины в формате 3D

20.04.2017 - 14:42

Тёмные картины оживают только когда на них падает луч света. Даже фото и видео не способны передать этой реальности: стоит протянуть руку – и прикоснёшься к предмету в рамке. Так обманывает наше зрение голограмма, которая отражает предмет таким, какой он есть в реальности. Вплоть до цвета, объёма и подвижности.

Леонида Викторовича можно назвать отцом белорусской голографии. Он символично родился в один год с появлением в мире трёхмерного изображения и 50 лет своей жизни посвятил этому необычному искусству. Во многом благодаря ему Беларусь занимает передовые позиции в мире в области создания голографической продукции.

 При этом скромность не позволяет ему хвастаться своими достижениями, а свой голографический портрет он прячет от посторонних глаз.

А делают голограммы в абсолютной тишине и темноте. Стоит в процесс записи вмешаться постороннему звуку или потоку воздуха – изображение получится размытым.

 Запечатлеть арт-объект с помощью лазера можно за несколько минут, но на подготовку съёмки уходят недели и даже месяцы.

В этом году изобретению «объёмной фотографии» исполняется 70 лет. И в данном случае возраст можно назвать юным: путь голографии в мир высокотехнологического будущего только начинается.

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