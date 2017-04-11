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Откроют два бассейна и полностью снесут частный сектор. Что изменится в Московском районе Минска

11.04.2017 - 19:17

Новости Беларуси. В «Большом городе» поздравляют всех, кто живёт в молодом и зелёном, красивом районе столицы – Московском. Он и образованный – именно тут находятся БГУ, педагогический и медуниверситеты. Культурный – академический театр имени Горького, а также музыкальный, и эстрады, расположены здесь. Кроме того, невозможно представить Минск без площади Независимости. То есть, получается, что с юбилеем Московского района можно поздравлять всех минчан. 40 лет – не возраст, а прекрасный повод поговорить о достижениях и планах. Об этом рассказали Татьяна Колядко, первый заместитель главы администрации Московского района г. Минска и Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района г. Минска.

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