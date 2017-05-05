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«Открыть кафешку будет, вообще, легко»

05.05.2017 - 21:47

Новости Беларуси. Как упростят условия регистрации в сфере общепита, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:
В сфере общепита очень много вопросов и нареканий. Предположим, человек хочет открыть свой ресторан, кафе, бар. Сколько инстанций мне нужно пройти и как много времени затратить?

Виктор Маргелов, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства:
Сегодня на это уйдёт несколько месяцев. В общем-то, вопрос очень непростой – открытие. Но мы надеемся, что, как раз-таки, по общепиту – сейчас общеизвестно, что готовится пакет документов, декрет Президента, и там, как раз, сфера общепита наилучшим образом отработана. И открыть кафешку будет, вообще, легко. Ты пришёл, подал заявление в исполком местный, что открываешь завтра кафешку.

И можешь завтра работать.

Там другие «подводные камни» начинаются. Потому что ты, возможно, и не представляешь весь объём требований, которые нужно. Завтра тебя могут успешно закрыть.  

Бизнес в Беларуси – как упростить условия: «Открытый разговор»

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