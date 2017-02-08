Открытие Минской международной книжной ярмарки: 10 мероприятий, которые нельзя пропустить

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Инна Полюхович, обозреватель телегида «Антенна-Телесемь» и Ольга Пасияк, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня».
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Инна Полюхович, обозреватель телегида «Антенна-Телесемь» и Ольга Пасияк, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня».
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