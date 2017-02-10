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Открытый чемпионат Беларуси по самбо стартовал в Минске

10.02.2017 - 07:54

Новости Беларуси. Мало в каких видах спорта открытый статус чемпионата Беларуси собирает столь представительный состав участников, как в самбо. Вот и на этот раз турнир на призы Президента Беларуси привлек в Минск целую плеяду мастеров этого вида единоборств.

Столичный Дворец спорта украсят флаги 16 стран, а за медали поборются более 200 атлетов. Главные конкуренты белорусских самбистов традиционно представляют сборные России, Казахстана, Грузии и Украины. Они привезли в Минск сильнейшие составы. А вот наша национальная команда понесла потери. Из-за травм пропустят турнир ее лидеры – Юрий Рыбак, Андрей Казусенок и Светлана Тимошенко.

Вячеслав Кот, главный тренер национальной сборной Беларуси по самбо:
В принципе, из пяти чемпионов мира последнего четырехлетия у нас четверо борются, просто мы привыкли, что на этих соревнованиях всегда борются Рыбак, Казусенок, поэтому немного нам самим грустно. Но тем не менее было большое совещание и тренерского совета, и врачей. С учетом, естественно, спортсменов мы собрались и решили сделать так.

Открытый чемпионат страны по самбо – престижный старт, и все же в нынешнем сезоне это не главный международный форум, который примет Беларусь. В мае у нас пройдет первенство Европы. Именно на подготовку к нему направлены все силы отечественной сборной. Предстоящий турнир станет отличным плацдармом для проверки собственных возможностей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открытый чемпионат Беларуси по самбо стартовал в Минске

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