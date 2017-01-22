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Открытый чемпионат Беларуси по спортивному зимнему плаванью собрал в Минске представителей восьми стран

22.01.2017 - 13:19

Новости Беларуси. Представители восьми стран принимают участие в открытом чемпионате Беларуси по спортивному зимнему плаванию. Профессионалы уже идут на рекорды в ледяной воде Комсомольского озера. В соревнованиях заявлены участники в 13 возрастных категориях. Самым младшим еще не исполнилось 15 лет, а есть и настоящие старожилы.

Сергей, участник чемпионата (Россия):
Закаливание – это здоровье, в первую очередь. Когда начал плавать, лет пять назад, никаких простудных заболеваний не стало. Все хорошо, весело и бодро. Холодная вода – это здорово.

Если в 2016 году спортсменам хватило двух дорожек, то в этот раз их количество удвоили. Среди участников чемпионата не только профессионалы. Специально для начинающих – прорубь поменьше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытый чемпионат Беларуси по спортивному зимнему плаванью собрал в Минске представителей восьми стран

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