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Открытый региональный чемпионат по стрельбе в Полоцком районе собрал около 50 охотников

19.02.2017 - 13:34

Новости Беларуси. Стреляют метко, идут по следу, готовят вкусно. Лучшие охотники Полоцкого района устроили собственный профессиональный праздник. В открытом региональном чемпионате по стрельбе приняли участие около полусотни человек.

Двухлетняя Тея слышит выстрелы и понять не может, почему хозяин не разрешает ей погнаться за добычей. Немецкая гладкошерстная легавая. Порода, у которой в крови заложен охотничий инстинкт.

Андрей Ягудин, охотник:
В этом сезоне ни одной утки не потеряно, все найдены. В болота лазить не приходится. Собачка найдет, подаст дичь.

Исход процесса зависит от самого охотника. Плохому стрелку собака понадобится едва ли. А чтобы проверить подготовку и меткость, решили устроить необычные соревнования.

Во время настоящей охоты бегущего кабана или стоящую косулю нужно сначала обнаружить. Охотники – народ суеверный. Стараются избегать женщин с пустыми ведрами и не передают свое оружие другому человеку. Последнее – уже не примета – закон.

Иван Зайковский, охотник:
Добыча для каждого охотника – это не самое главное. Главное – азарт и получить удовольствие. И самое главное быть осторожным охотником.

Александр Циценко, охотник:
Изначально заложено в природе мужчины заниматься добычей зверя. А я с детства с оружием. Есть люди, которые любят рыбалку, а я предпочитаю охоту.

У настоящего охотника должно быть несколько видов оружия. Это непосредственно ружье, нож и вилка: один удар – четыре дырки.

Она обязательно пригодится уже после охоты. Традиционное блюдо – шурпа, на основе мяса лося и косули, в разных странах делают по-разному. Самая вкусная получается, когда мясо добыли абсолютно легально.

Дмитрий Белковский, директор Полоцкого районного общества охотников и рыболовов:
Настоящий охотник идет на охоту в сезон охоты. За добычей определенного вида, пола, возраста животного. В отличие от браконьера. Браконьеры уничтожают на своем пути все, что видят, без всякого разбора.

В соревнованиях по меткости в Полоцком районе приняли участие 12 команд – полсотни стрелков. И каждый из них прежде всего выступал не за награду – за бережное отношение к лесу и сохранение охотничьих традиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытый региональный чемпионат по стрельбе в Полоцком районе собрал около 50 охотников

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