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Откуда взялась традиция проводить в стране субботники? Краткий экскурс в историю

22.04.2018 - 22:13

Новости Беларуси. Конец апреля, шестой день недели – с утра на улицах многолюдно, как в будни, грабли и метлы в руках не только у людей в зеленых жилетах. И, конечно, объединяет желание быть причастным к общему делу. 21 апреля в Беларуси прошел субботник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Слово «субботник» вошло в обиход почти 100 лет назад – 12 апреля 1919 года – после того, как работники одного из московских депо добровольно и бесплатно вышли ремонтировать паровозы. Дело было как раз в субботу. И вскоре весь Советский Союз в едином порыве безвозмездно трудился на благо большой родины.

В нашей стране труд добровольцев был задействован, например, на строительстве большого искусственного озера в Минске – Комсомольского. Котлован в 35 гектаров минчане копали вручную.

2018-й в Беларуси – Год малой родины. Очевидно, где следует приложить усилия на субботнике: надо было ехать туда, где родился и вырос.

Глава государства с тремя сыновьями в субботу, 21 апреля, благоустраивал Трофимову криницу на своей малой родине – возле агрогородка Александрия в Могилевской области.

Это место было одним из любимых для Александра Лукашенко в детстве. С родником Президента связывает и семейная история. В свое время криницу обустроил дед главы государства – плотник Трофим. По его имени люди и стали называть это место. Трофимова криница была восстановлена несколько лет назад по поручению Президента.

Когда сердце тянет к истокам. Как прошёл субботник на малой родине Президента

Откуда взялась традиция проводить в стране субботники? Краткий экскурс в историю

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