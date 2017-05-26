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Отлежался дома и вернулся к работе: разрешат ли в Беларуси лечиться без больничного 3 дня в год?

26.05.2017 - 20:58

Новости Беларуси. В Германии разрешается болеть без предоставления больничного 3 дня в год. В Беларуси такой вариант тоже обсуждался, но от него отказались. Почему? Об этом рассказали в программе «Открытый разговор».

Ирина Киреева, заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Это была инициатива министерства здравоохранения. Потом эту идею мы обсудили со всеми заинтересованными: с министерством труда, министерством экономики и министерством финансов.

И было вынесено общее решение, что эта мера несколько преждевременна.

Илона Волынец, СТВ:
Казалось бы, что здесь плохого? Два дня человек отлежался дома и снова вернулся к работе.

Людмила Литвиненко, заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Оценить состояние пациента может только врач.

Пациенту может только казаться, что он отлежится два дня и всё будет хорошо.

А, если он пойдёт к доктору, то доктор оценит его объективное состояние по многим критериям. И, может быть, выдаст листок нетрудоспособности не на два дня, а, может быть, он поймёт, что пациент должен обследоваться.  

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