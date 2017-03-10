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Отменил покупку в зарубежном Интернет-магазине: считается ли доходом из-за границы возврат денег?

10.03.2017 - 17:56

Вопросы телезрителей, поступившие авторам программы «Добро пожаловаться» и ответы юриста.  

Вопрос:
Если делаешь заказ в зарубежном Интернет-магазине и оплачиваешь его, а потом отменяешь и деньги возвращаются, то как рассматривает налоговая инспекция возврат денег? Не будет ли это расценено как получение средств из-за границы?

Елена Мойсейчик, юрист:
Подоходным налогом облагаются только полученные гражданами доходы, поэтому возврат собственных средств в связи с несостоявшейся покупкой товара, в том числе, в зарубежном Интернет-магазине, не подлежит налогообложению. При необходимости в налоговый орган предоставляются документы, подтверждающие факт оплаты товара и возврата средств.

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