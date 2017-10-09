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Отопительный сезон в Беларуси: «Что происходит»

09.10.2017 - 18:19

Новости Беларуси. Главная народная новость этой недели – начало отопительного сезона. Теплее стало во всех социальных учреждениях, совсем скоро тепло станет и в наших квартирах, но, одновременно с этим, увеличится сумма в «жировках». Научились ли мы быть рачительными и экономными, как в масштабах своей квартиры, так и в масштабах государства, обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит»

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